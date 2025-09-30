Foto Antonio Campana " />
"De Amicis" di Trani (Distaccamento San Paolo). Foto Antonio Campana

"De Amicis" di Trani (distaccamento San Paolo): degrado igienico e rischio sanitario (urine canine) presso l'asilo

La urgente denuncia è di Antonio Campana (Genitore e rappresentante Musa Formazione)

martedì 30 settembre 2025 16.14
Un grave allarme igienico-sanitario sollevato da un genitore, Antonio Campana, accende i riflettori sull'asilo "De Amicis" (distaccamento San Paolo) di Trani. Al centro della denuncia, documentata con foto, c'è la pessima abitudine di usare i muri esterni della scuola come orinatoi per cani. L'urina viene inevitabilmente calpestata da bambini e adulti e portata all'interno delle aule, generando un serio e immediato rischio per la salute dei più piccoli, per cui si chiede un intervento indifferibile.

La segnalazione: Egregi Signori, sono Antonio Campana, in qualità di genitore e rappresentante di Musa Formazione. Vi scrivo per sottoporre alla Vostra attenzione una grave problematica igienico-sanitaria che si verifica quotidianamente all'esterno dell'asilo "De Amicis" San Paolo di Trani, come ampiamente documentato dalle foto che si allegano. Si precisa che tale situazione di degrado non è in alcun modo imputabile alla struttura scolastica o al suo personale. La criticità risiede nel fatto che i muri perimetrali della scuola sono sistematicamente imbrattati da urine canine. Questo materiale biologico viene inevitabilmente calpestato da adulti e bambini durante le operazioni di ingresso e uscita. Considerando che i bambini trascorrono l'intera giornata in un ambiente chiuso con le scarpe contaminate, è evidente il serio e urgente rischio per la salute e l'igiene pubblica che ne deriva. È necessario e indifferibile un Vostro intervento immediato per arginare tale fenomeno e ripristinare condizioni igieniche adeguate in prossimità di un luogo frequentato da minori. Certo che la questione verrà presa in attenta e prioritaria considerazione, resto a Vostra completa disposizione per fornire ulteriori chiarimenti o supporto. Cordiali saluti - Antonio Campana, (Genitore e rappresentante Musa Formazione)

