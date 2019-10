A Trani apertura straordinaria del campanile e della chiesa di San Domenico

Ripartono domenica 6 ottobre 2019 le aperture straordinari della chiesa e del campanile di San Domenico. L'iniziativa prevede la visita guidata alla chiesa ed al campanile di San Domenico con un turno di vista guidata condotto dalle guide turistiche abilitate dell'associazione culturale ArtTurism che da gennaio 2018 sta curando le aperture straordinarie di questo bellissimo sito storico-culturale.La visita si terrà dalle 19:30 alle 20:30. Conoscere la storia dell'ex convento dei domenicani, scoprire che proprio in questa chiesa è custodita la salma mummificata di Francesco II Del Balzo, salire sul campanile e restare affascinati dal panorama che giunge fino al sito Unesco di Castel del Monte è un'esperienza che, a detta della maggior parte dei partecipanti, convince positivamente.E' proprio per tali motivi, per offrire a più persone la possibilità di vivere l'emozione di poter vedere dall'alto la città di Andria, che domenica 6 ottobre la chiesa di San Domenico riaprirà le porte al pubblico e a tutti quelli che vorranno lasciarsi guidare al suo interno. L'iniziativa è organizzata dall'associazione culturale ArtTurism – Arte, Cultura, Territorio in collaborazione con la cooperativa sociale Puglia Social Club.Per partecipare è necessaria la prenotazione ai numeri: 392/6948919 o 347/0079872.