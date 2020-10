A Trani del Consiglio direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Bat

Gli iscritti all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia Barletta Andria Trani, sono chiamati alle elezioni, nei giorni 2, 3 e 4 ottobre 2020, per il rinnovo degli organi statutari, quadriennio 2021-2024.Queste votazioni, che vedranno l'elezione del nuovo Consiglio direttivo - composto da 17 componenti-, della Commissione dell'Albo degli Odontoiatri -oggi formata da 5 componenti- più il Collegio dei Revisori dei Conti, formato da altri 4 membri, vede scendere in lizza le seguenti liste:Autonomia e Rinnovamento:Attimonelli Pasquale, Brudaglio Flora, Caldarola Germana Albina Angela, Cannone Giancarlo, Dadduzio Salvatore, Distaso Antonio, Frau Stefania, Fucci Benedetto Francesco, Iacobone Donato, Iodice Sara Jlenia, Martino Roberta,mascolo Angelo Raffaele, Papagni Samanta, Porcelli Donato, Turi Elisa Magda Andria, Carnicella Aldo, Del Mastro Giuseppe e Santovito Lucia, quest'ultima come candidato supplente.Etica e Professione:Delvecchio Benedetto (attuale presidente uscente), Coratella Giuseppe, Contento Francesco, Dell'orco Mario Lucio Raffaele, Preziosa Vincenza Paola, Favullo Lucia, Cagia Michele Arcangelo, Grieco Salvatore, Suriano Luciano, Franco Giuseppe, Paolillo Giuseppe, Di Renzo Tommaso, Bartucci Giuseppe, Carpentiere Rossella, Debitonto Michele Luigi , Longo Mariaelda, Meleleo Domenico E Cafagna Raffaele Claudio, quest'ultimo come candidato supplente.Invece per la Commissione Albo degli Odontoiatri abbiamo le seguenti liste:Andiamo in ordineCappabianca Rita, Cosmai Domenico, Mazzocca Giuseppe, Suriano Stefania E Torelli Lorenza.Uniti per la professioneAbbrescia Vito, Carpentiere Vincenzo, Papagni Mauro, Spinazzola Giuseppe E Vitobello Nicola.Le votazioni dei giorni 2 - 3 - 4 ottobre 2020 si svolgeranno presso la sede dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia Bat, in Via 124 Strada a Denominarsi, 6 a Trani, dalle ore 10.00 alle ore 20.00.