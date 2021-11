A Trani Forme Sostenibili-Giardini Urbani: il 20 e 21 in Piazza della Repubblica

L'Associazione Culturale Forme, con l'Assessorato alle Culture della Città di Trani, ha organizzato un evento che si svolgerà in Piazza della Repubblica il 20 e il 21 novembre prossimo. Un "concept" che ha le sue fondamenta in una parola che in questi anni sta acquisendo sempre più valore: "Green".L'idea del progetto "Forme Sostenibili" – "Giardini Urbani" rientra nello spirito dell'Associazione che da anni è impegnata non solo sul fronte della sensibilizzazione culturale del territorio, ma anche del rispetto e della tutela ambientale dello stesso.La due giorni sarà un susseguirsi di eventi che saranno suddivisi in quattro momenti e arricchiti da approfondimenti e "talk show".Sabato 20 novembre alle ore 11.00 si discuterà della "Sostenibilità" con le Istituzioni. Il talk show, moderato dalla giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, Lucia De Mari, avrà come ospiti il Sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, il Sindaco di San Severino Lucano, Franco Fiore, il Sindaco di Cassano delle Murge, Mariapia Di Medio, l'Amministratore unico di Amiu , Gaetano Nacci, il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del territorio della Regione Puglia, Aldo Patruno, il Vicepresidente del Consiglio della città di Trani, Michele Di Gregorio. A dare il benvenuto agli ospiti, il Presidente dell'Associazione Culturale "Forme", Elena Brulli e l'events manager Cesare Natalicchio.Sempre sabato, alle ore 12.00, sarà dato ampio spazio ai temi della sostenibilità e dell'ambiente in ambito accademico e scolastico con un momento di confronto rivolto ai ragazzi dell'ultimo anno dei licei. Un approfondimento che ha come obiettivo quello di fare da guida ai più giovani, per delineare nuove figure professionali e i relativi contenitori per la formazione. Ospiti, il Magnifico Rettore dell'Università di Bari, Stefano Bronzini, il Direttore del Dipartimento di Scienze del Suolo, delle Piante e degli Alberi dell'Università di Bari , il Prof. Luigi Ricciardi, il Prof. Ordinario presso il Dipartimento di Bioscienza , Biotecnologia e Biofarmaceutica dell'Università di Bari, Luigi Palmieri, la Prof.ssa associata presso il Dipartimento di Scienze Agro Ambientali e Territoriali dell'Università di Bari, Agata Gadaleta, il Preside del Liceo Classico e delle scienze umane "F. De Santis" Trani, Grazia Ruggiero, il Preside dell'istituto Vespucci di Molfetta, Carmelo D'Aucelli, il Direttore Cesvim Accademy Group, Giuseppe Faconda,.Nel pomeriggio del 20 novembre ,alle ore 18.00, si terrà una Master Class Sostenibile con Sara Mancabelli, Co- founder Rete Zero Waste.Alle 19.00, invece, sarà presentato da Doralisa Campanella, conduttrice di Mediterranea Tv, il libro "Betterworld", scritto a quattro mani da Massimo Cerbera e Beatrice Ruscio. "Betterworld" è un romanzo di genere distopico, nato da un progetto cinematografico con la precisa idea di sensibilizzare in maniera neutra , realistica e smaliziata il lettore sui temi della salvaguardia ambientale, catapultandolo in un futuro immaginario con un pianata alla deriva.Domenica 21 novembre si celebra la Giornata Nazionale degli Alberi, una giornata importante per diffondere il rispetto, l'amore e la tutela della natura, oltre che un modo per riflettere sull'importanza degli alberi nella vita dell'uomo.Per l'occasione alle ore 11.00, in Piazza della Repubblica a Trani, sarà piantato un albero e a seguire si parlerà dei problemi relativi alla tutela ambientale attraverso la valorizzazione degli alberi e del verde nelle città come antidoto all'inquinamento. A condurre l'incontro, la giornalista Donata Manzolillo. Ospiti il Sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, il Presidente di Legambiente, Pierluigi Colangelo, l'Assessore alle culture e pubblica istruzione, Francesca Zitoli, il Vicepresidente del Consiglio Comunale di Trani, Michele Di Gregorio, l'Assessore all'Ambiente del Comune di Trani, Raffaella Merra e il Dirigente della sezione risorse forestali della Regione Puglia, Domenico Campanile.Domenica 21 novembre, alle ore 12.00 si punterà sulla cultura e la moda a sostegno della sostenibilità ambientale. Al centro del dibattito modelli già in essere di "Impresa Sostenibile". A dialogare con la giornalista Donata Manzolillo il Presidente del Consorzio Gruppo Eventi/ Casa Sanremo, Vincenzo Russolillo, il Co-founder Rete Zero Waste, Sara Mancabelli, l'architetto della Corvasce Design, Ruggiero Gorgoglione e la titolare del brand "Resilia", Benedetta Rossi, e l'architetto Nuccia Rosiello.A coordinare i talk show la giornalista Simona De Lia.Momento significativo della due giorni "Giardini Urbani". L'arte floreale permetterà alle mani esperte di fioristi e vivaisti di abbellire Piazza della Repubblica con le loro creazioni. Angoli di verde e composizioni artistiche per un momento di assoluta bellezza, di colore e di profumo, quello dei fiori, per ammaliare i sensi degli spettatori. Gli spazi di Piazza della Repubblica saranno allestiti dalla creatività vivaistica di "Garden-vivaio Terlizzi" di Andria, "Vivai Lanotte" , di Bisceglie, "Green Hand" di Trani "Peschicheri" di Cassano delle Murge e "Bamboocolic" di Andria e Vivai Papagni di Trani e "Esecuzione Verde Group" di Bari. Una iniziativa che vuole essere un modo per riflettere sulle nuove sfide che le città contemporanee dovranno affrontare nel rispetto e nella salvaguardia del patrimonio culturale e ambientale così come previsto dall'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Obiettivo, sensibilizzare il pubblico, soprattutto più giovane, sui temi del rispetto ambientale.Altro "concept" della due giorni sarà la Green Fashion Week-End che avrà la moda ecosostenibile protagonista di alcune sfilate . Un argomento che non tutti ancora conoscono ma che in Italia è presente nell'industria della moda già dai primi anni novanta. Solo oggi la moda "Green" sta diventando una realtà conosciuta dai consumatori. Focus, dunque, sui tessuti ecosostenibili, il riciclo creativo e l'utilizzo di prodotti biodegradabili per accessori come borse e scarpe. In passerella le creazioni dello stilista Michele Gaudiamonte, Resilia Brand, Tutino Alta Moda, l'azienda Corvasce con le sue borse realizzate in cartone, i gioielli di Burdi Creazioni , gli occhiali di Ottica Pistillo le realizzazioni di Raffaella Baldassarre per Calcagnile Accademy. Il make up e l'hair staylist delle modelle sarà a cura degli esperti dell'Accademia di Estetica e Acconciatura Cesvim, le coreografie delle sfilate saranno affidate a Emily Di Serio.Ospite, la conduttrice televisiva nonché top model pluripremiata, Alina Liccione e la giornalista Donata Martina Manzolillo.Gli altri due concept dell'evento, invece, si svilupperanno nei mesi seguenti e saranno annunciati nel corso della mattinata di sabato.Si tratta di due concorsi: "Scriviamoci su" e "Scatti sostenibili". Il primo è stato pensato per gli studenti, un modo per coadiuvare il tema del Green e dell'Eco-sostenibilità con il mondo della scuola. Un concorso che si concluderà in primavera con la premiazione di tre studenti e la pubblicazione di un loro scritto. In gara tutti i genere letterari, dal romanzo alla graphic novel. A valutare i lavori, una giuria di esperti che sceglierà tra le composizioni con maggior impatto comunicativo."Scatti sostenibili", è il primo evento-contest che coinvolge tutti i cittadini. Protagonista la città di Trani e i suoi scatti inerenti al tema della "sostenibilità ambientale".