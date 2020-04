Accesa discussione in famiglia: la polizia interviene in via Postumia

Un'accesa discussione in famiglia per la quale è stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine. È quanto accaduto nella serata di oggi, 30 aprile, a Trani, in Postumia dove un uomo ha aggredito verbalmente sua moglie. Secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe che l'uomo non abbia gradito la telefonata nella quale era occupata la moglie. Intuendo che ci fosse qualcosa che non andasse, la persona al telefono ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della polizia locale e di Stato, oltre agli operatori del 118.Dopo l'accaduto, l'uomo ha deciso di sottoporsi volontariamente al trattamento sanitario, alla cura, cioè, di patologie psichiatriche ed è stato trasportato presso l'ospedale di Barletta.