Asl Bat: avviato il percorso di internazionalizzazione del 118

Dopo anni di battaglie, solleciti e interlocuzioni con la ASL BAT, la Direzione Generale ASL BAT ha finalmente adottato, il 15 luglio 2022, la delibera con cui si avvia il percorso di internalizzazione delle 18 postazioni 118, attualmente gestite dalle associazioni di volontariato, con l'assunzione degli autisti di ambulanza alle dipendenze della SANITASERVICE ASL BAT.Gli autisti del 118 della ASL BAT hanno atteso oltre un decennio per giungere all'assunzione alle dipendenze della SANITASERVICE, un decennio costellato di manifestazioni e proteste, sempre sostenute dalla FIALS per raggiungere quell'obiettivo che per centinaia di lavoratori di altre provincie pugliese è ormai realtà da anni.Sentiamo di esprimere insieme alle centinaia di autisti di ambulanza delle postazioni 118 della ASL BAT, un sentito ringraziamento alla Direzione Generale della ASL BAT, alla dott.ssa Tiziana Dimatteo, al dott. Ivan Viggiano e al dott. Alessandro Scelzi, che sin dal loro insediamento hanno segnato un vero e proprio cambio di passo alla ASL BAT.Facciamo appello alla Direzione Generale della ASL BAT affinché i tempi dell'internalizzazione siano i più brevi possibili, atteso che c'è da recuperare oltre un decennio di ritardi e vi è la necessità di dare dignità lavorativa e applicazione contrattuale uniforme in tutto l'ambito regionale agli autisti del 118.Sollecitiamo l'acquisto delle ambulanze, che può essere velocizzato facendo riferimento anche alle procedure utilizzate dalle altre società in-house providing del SSR chiediamo che con immediatezza venga avviata la selezione, nel rispetto della c.d. clausola sociale, del personale assumere alle dipendenze della SANITASERVICE ASL BAT srl per la gestione delle postazioni 118.