Cesare Storelli è tornato a casa

È tornato a casa alle prime luci dell'alba di giovedì 10 ottobre Cesare Storelli, il 63enne di Trani che si era allontanato dalla sua abitazione ieri mattina senza farvi più rientro. In campo per cercarlo erano scesi Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco nonché volontari dell'Oer e Anps che hanno continuato a cercarlo per tutta la notte battendo ogni angolo del territorio. In volo si era alzato anche un elicottero della Polizia. Poi stamattina la lieta notizia: Cesare ha fatto rientro a casa dove è stato sottoposto alle cure del 118.