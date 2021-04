Contrada Fontanelle, una discarica a cielo aperto per lo smaltimento abusivo dei rifiuti

Social Video 40 secondi Rifiuti in contrada Fontanelle

Un nostro lettore ci invia il documento filmato dello stato in cui versa Contrada Fontanelle dove ad agosto il Comune provvide ad installare i bidonincini su richiesta dei bagnanti abituali di quel tratto costiero. Proprio in quell'occasione i più piccoli lasciarono alcuni messaggi ben precisi sulle lastre di marmo abbandonate: "Il mare è la casa di tutti, tenere pulito è un dovere" o "La fantasia contro i rifiuti delle marmerie" recitavano alcuni di questi.Ad oggi nulla o poco è cambiato e quel posto continua ad essere una discarica a cielo aperto di laterizi e materiale di risulta.. "Ecco cosa succede a dare in gestione le spiagge libere con i parcheggi", dice commentando le immagini il nostro lettore.In Contrada Fontanelle la strada percorribile è completamente chiusa e bloccata , "sicuramente non dai proprietari dei terreni ma da gente che sicuramente non vuole avere fastidi. E poi dicono che il mare sia di tutti" .