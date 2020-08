Coronavirus, Trani registra un nuovo caso: positiva un'anziana signora

Il Covid torna a far paura nella città di Trani che nelle ultime ore registra un nuovo caso di positività. Trattasi di un'anziana signora che nella giornata di ieri, mercoledì 19 agosto, è stata soccorsa dai sanitari del 118 in casa dopo che presentava alcuni sintomi tipici da contagio. La donna è stata quindi trasportata al Pronto Soccorso di Bisceglie dove è stata sottoposta a tampone, risultato positivo. Tutti gli organi competenti sono ora a lavoro per ricostruire la rete dei contatti.L'ultimo caso di contagio in città risale al 6 maggio.