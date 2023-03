Corsi truccati per Oss, Trani finisce su Striscia La Notizia

per rivedere il servizio. Qui per rivedere il servizio.

Dopo il servizio che documentava una sospetta vendita online di attestati per operatori socio-sanitari, Riccardo Trombetta ha ricevuto altre segnalazioni su un ente di formazione che si occupava di questi corsi e che a quanto pare non era accreditato. Il diploma, che costava 2500 euro, non aveva alcun valore. "Ho speso 1200 per avere carta straccia in mano", dice nel servizio il segnalatore a volto coperto. L'inviato si è quindi recato a Trani dalla responsabile per chiedere spiegazioni su queste certificazioni false e ha scoperto dove stava il problema. E - a quanto pare - la soluzione." Nell'intervista Lucia Catalano, direttrice Cs Uniforma, che si è resa felice di questa visita e disponibile a chiarire la loro posizione: "Ci siamo costituiti parte civile in questa mega truffa". Ad oggi i loro corsi vengono organizzati con un nuovo istituto di formazione, accredito dalla Regione Campania e non più Lazio. Per le persone "truffate" l'appuntamento è a fine maggio - come ha specificato Catalano - ma sicuramente dovranno rifare un percorso per ottenere una certificazione valida in tutta Europa.