Elezioni 2020, affluenza alle urne

Un'intera giornata per votare, lo chiamano "election day", dalle ore 7.00 di questa mattina fino alle ore 23.00 e domani dalle 9 alle 15 i tranesi sono invitati a scegliere il nuovo Sindaco di Trani, i nuovi consiglieri comunali, il nuovo Governatore della Puglia, i consiglieri regionali e votare per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari. Si potranno scegliere due consiglieri (purchè di sesso diverso ed appartenenti alla stessa lista) dei 577 candidati. Quattro candidati sindaco si daranno battaglia, perché ogni voto può fare la differenza: Amedeo Bottaro, Vito Branà, Tommaso Laurora, Filiberto Palumbo.A Trani per l'elezione diretta del sindaco e del Consiglio comunale possono votare 48901 elettori (24043 maschi e 24858 femmine). Leggermente inferiore il corpo elettorale per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del nuovo Consiglio regionale (48896 aventi diritto di cui 24043 maschi e 24853 femmine) e per il referendum popolare confermativo (45164 aventi diritto, di cui 22093 maschi e 23071 femmine).Questi i dati sull'affluenza alle urne:: ha votato il 14.94% degli elettori per le comunali, il 14.95% per le regionali, il 16.18% per il referendum.