Elezioni comunali, il 20 e il 21 agosto presentazione delle liste e candidature

Il Segretario Generale rende noto che la presentazione delle liste e delle candidature per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Trani, in occasione delle prossime consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020 (con eventuale turno di ballottaggio nei giorni 4 e 5 ottobre 2020), potrà essere fatta nei giorni di:-venerdì 20 agosto 2020, dalle ore 8,00 alle ore 20,00-sabato 21 agosto 2020, dalle ore 8,00 alle ore 12,00.La presentazione potrà essere fatta presso apposita postazione allestita presso Palazzo di Città in via Morrico 2, ed ubicata al piano secondo, salendo le scale in fondo a destra, di fronte all'Ufficio Elettorale.Ai fini della regolarità delle operazioni si invita:– ad osservare le istruzioni del Ministero dell'Interno di cui alla Pubbl. 1 reperibile sul sito del medesimo Ministero– a presentarsi entro le ore 12,00 del 21.08.2020, termine ultimo avente carattere perentorio.