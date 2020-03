Emergenza Coronavirus, anche a Trani la tenda pre-triage

7 foto Tenda pre-triage

Circa 300 strutture pre-triage montate all'esterno degli ospedali italiani e tra quelle c'è anche la tenda montata a Trani nel pomeriggio di oggi. La tenda servirà da filtro per le prime verifiche sui pazienti, in modo da individuare prima coloro che potrebbero aver contratto il Coronavirus, prima del loro ingresso nel Punto di primo intervento. Non solo, la struttura sarà il luogo in cui i membri del 118 indosseranno o si toglieranno la tuta bianca.La struttura è dedicata, dunque, ai casi sospetti di Coronavirus, con l'obiettivo di limitare i rischi di contagio e riorganizzare i percorsi ospedalieri per fronteggiare il maggiore afflusso di pazienti.