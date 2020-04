Festività on Air, confermata la diretta del secondo appuntamento

Dopo il successo della prima diretta streaming condotta dal gestore della pagina e del sito web Luigi Natale, si conferma il secondo appuntamento dell'iniziativa Festività on Air. Natale ringrazia il folto numero di followers che si sono connessi ed hanno interagito durante la diretta.Questa volta toccherà ad altri 3 ospiti animare la serata: Alessandro Petio, gestore della pagina Trani 2.0; Maurizio SirMorris Di Reda, consigliere del Comitato Feste Patronali Trani e Segretario dell'Ass. San Magno Vescovo e Martire e Michele Caporusso, vicario parrocchiale della Parrocchia di San Magno Vescovo e Martire, cappellano delle Suore Adoratrici del Preziosissimo Sangue, nella Cittadella Sanguis Christi (Trani) e referente cittadino della Pastorale Giovanile.Il tutto si terrà giovedì 9 aprile alle ore 20:00 presso il canale Instagram festivitaetradizioni:(https://www.instagram.com/festivitaetradizioni/?igshid=my3m4j95awus&fbclid=IwAR1B68hjgId0VKSqqgAonBa9AMv3jhL4OnTK73xTgNiVJS1dXUe1O5fOHvE)Natale conclude così: «Vi invito nuovamente a rispettare le indicazioni e di restare a casa per sconfiggere questo letale virus». Inoltre a questo link è possibile visionare la diretta andata in onda giovedì 2 Aprile: https://www.facebook.com/festetranesi/videos/555441285082874/?t=0.