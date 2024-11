Franco Nugnes (Dc Trani): «Necessari e urgenti chiarimenti sui lavori in corso al Cimitero»

«Venuti a conoscenza che sono stati autorizzati e sono in corso di realizzazione interventi di edilizia su di un'area all'interno del Cimitero comunale, secondo questo movimento politico i lavori non rispetterebbero "la fascia di rispetto" cimiteriale indicata nei duecento metri distanti dal muro di cinta. Ma, c'è di più: in base all'art 824 comma 2 del codice civile, i Cimiteri comunali sono soggetti al regime giuridico del Demanio pubblico e quindi inalienabili ai sensi dell'art 823 del c.c»: inizia così un'interrogazione presentata alle autorità cittadine e agli organi di stampa a firma di Franco Nugnes (Democrazia Cristiana Bat).«Sempre secondo il nostro modesto avviso - prosegue - tale concessione (ammesso sia stata regolarmente rilasciata) al sig. Ronchi Nicola, dovrebbe essere prevista in un atto amministrativo con cui l'Amministrazione Comunale delibera di concedere l'area al privato, munito di un contratto in cui se ne stabiliscono le condizioni. Se si fosse in assenza e\o in dispregio alle normative di legge (Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà del Demanio o di enti pubblici D.P.R. numero 2001), il dirigente preposto dovrebbe ordinare l'immediata demolizione».«Inoltre fa specie l'acquisizione di alcune cappelle funerarie private che nulla hanno a che fare con i legittimi proprietari della concessione, tanto da aver già tumulato salme di persone estranee alla famiglia del concessionario. Per quanto suddetto questa segreteria politica chiede di conoscere:1) il nome responsabile di questa situazione non chiara che vige all'interno del Cimitero comunale2) il nome di chi ha autorizzato i suddetti lavori3) il nome dichi è subentrato nelle cappelle private e se in qualche caso si potrebbe configurare un contrasto di conflitti di interesse?Inoltre - prosegue Nugnes - si chiede di sapere chi ha autorizzato un dipendente della coop, addetto alla pulizia dei viali del Cimitero, ad occupare la scrivania dell'ufficio di direzione svolgendo mansioni non di propria competenza, addirittura maneggiando computer e documenti privati in violazione della privacy considerato la sensibilità dei dati riportati. "Che amministrazione allegra"», conclude infine.