Gestione parcheggi, Ferri (Fdi): «Si pensi di far gestire il servizio a privati»

«A seguito della determina dirigenziale dell'Area Polizia Locale e Protezione Civile (239 del 31 dicembre 2020) si è prorogato l'affidamento ad Amet, del servizio di sosta a pagamento nelle more dell'espletamento della nuova gara atta ad individuare il nuovo gestore del servizio». Ad annunciarlo è il consigliere comunale Andrea Ferri.«Ad oggi, 30/12/2021, ad un giorno dalla scadenza di suddetta proroga, non si è concretizzato nessun atto propedeutico ad un ulteriore proroga o ad un riaffidamento del servizio. Nel frattempo sembra che si siano registrati notevoli incrementi dei flussi di cassa con aumenti percentuali mensili rispetto all'anno precedente anche del 40%, nonostante la pandemia renda l'afflusso turistico e la fruizione della città più in generale, molto al di sotto delle reali potenzialità della nostra città.Sarebbe opportuno oltre a formalizzare immediatamente la proroga del servizio ad Amet, ripensare evidentemente, alla reale o meno opportunità, di fare gestire tale servizio a privati, considerato gli ottimi risultati conseguiti, nonostante le ormai note tariffe, rispetto alle proposte del privato, del tutto accessibili, ed al numero degli stalli, decisamente accettabili rispetto al numero triplicato proposto sempre dal soggetto privato. Un atteggiamento così tanto superficiale oltre ad essere un chiaro segnale di incapacità amministrativa è un offesa agli operatori che, nonostante quotidianamente ci mettano la faccia, continuano ad essere poco considerati e tutelati. Nella speranza che si provveda quanto prima a sanare questa situazione, giungano agli operatori della sosta la mia vicinanza per la situazione creatasi e i miei ringraziamenti per il lavoro svolto».