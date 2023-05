Giffoni Innovation Hub domani premia i giovani talenti

9:45-10:00 Inizio evento, saluti delle istituzioni e della direzione, introduzione attività

10:00-10:30 Proiezione video delle giornate formative nelle scuole e dei contributi dei ragazzi coinvolti; video-report dell'attività svolta

10:30-12:00 Ogni rappresentante dei gruppi di lavoro dei ragazzi coinvolti della scuola media Giaquinto-Azzolini di Molfetta e della scuola elementare Petronelli di Trani leggeranno i racconti scritti. Saliranno poi sul palco anche gli altri membri del gruppo di lavoro

12:00-12:15 Presentazione video promozionale sull'inclusione realizzato da Giffoni Innovation Hub grazie al contributo dei ragazzi proiezione spot

Domani, martedì 30 maggio, a partire dalle 9.30 il Gran Shopping Molfetta ospita in piazza Ottagono l'evento conclusivo dell'iniziativa "I guardiani del futuro" promossa da Giffoni Innovation Hub, polo creativo di innovazione, nato come dipartimento del Festival Internazionale di Giffoni per guidare e favorire la trasformazione culturale e digitale in Italia e all'estero. A dare il via ai lavori Rosa Barone, Assessora al welfare della Regione Puglia; Antonio Rosiello, direttore marketing del Gran Shopping Molfetta, e Alessia Martino, speaker di Radionorba che guiderà la mattina dedicata ai Guardiani del futuro. Il Giffoni Innovation Hub, che supporta la formazione e la crescita dei bambini e degli adolescenti nell'ambito della scrittura creativa grazie ad insegnanti poco più grandi di loro, ha coinvolto gli studenti della scuola elementare Petronelli di Trani e della scuola media dell'Istituto Azzollini-Giaquinto di Molfetta nel progetto "I guardiani del futuro" parlando di inclusione e sostenibilità attraverso coinvolgenti lezioni che hanno portato alla stesura dei diversi testi elaborati dai ragazzi.