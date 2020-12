Guide e tutorial online: dall'intrattenimento alla burocrazia ai viaggi, ecco le più utili

Grazie all'accesso a internet è possibile trovare online qualsiasi informazione si desideri: ma come ci si può orientare tra tutti gli elementi e le nuove possibilità a propria disposizione? Molto spesso la risposta si trova anch'essa online: si tratta di guide e tutorial, strumenti fondamentali per poter ricevere istruzioni utili e spiegazioni fondamentali sul funzionamento di oggetti, servizi e attività di vario genere.Chi è appassionato di intrattenimento sa bene che online è possibile giocare, guardare film e telefilm anche appena usciti, ascoltare musica e tante altre attività il tutto grazie semplicemente alla presenza di una connessione stabile e di dispositivi adatti. Ma scegliere e utilizzare al meglio i tanti servizi disponibili non è un'operazione immediata, considerando anche la vastità dell'offerta disponibile online: per questo motivo è molto comodo affidarsi alle varie guide alle piattaforme di streaming video e a quelle audio, come per esempio la guida alle piattaforme di streaming musicale realizzata dal portale tematico Sound-Scape. Lo stesso discorso è valido anche per i giochi da casinò: nella sezione dedicata alla roulette della piattaforma di gioco online Betway Casinò è infatti possibile trovare, oltre a diverse varianti del gioco come la Roulette Europea, la Roulette Americana, la Roulette Sapphire e la Roulette Live, corredate di tutte le regole e i termini per giocare e, soprattutto, la spiegazione delle strategie di gioco più importanti come il sistema di puntata Martingala e quello D'Alembert. Sia la terminologia che le strategie sono informazioni indispensabili per imparare a giocare nel modo migliore: averle tutte a portata di consultazione in un'unica sede è molto utile.Ma il mondo dell'intrattenimento non è l'unico settore ad aver bisogno di guide: molto spesso, infatti, i tutorial si rivelano molto utili anche per indirizzare gli utenti online in ambiti complessi come quelli della pubblica amministrazione o dei servizi più specifici. Un ottimo esempio in questo campo è quello delle guide e dei tutorial realizzati dall'Agenzia per l'Italia Digitale al fine di ottenere lo SPID, il sistema di identificazione online anche noto come Sistema Pubblico di Identità Digitale . La procedura per ottenerlo, essendo articolata in più passaggi non totalmente digitalizzati (come quelli che richiedono l'interazione con l'ufficio postale qualora si scelga uno SPID supportato da Poste Italiane), può risultare complicata e difficile da seguire: per questo motivo procurarsi numerose informazioni in maniera pressoché istantanea e seguire tutorial come quelli appena nominati si rivela un'operazione fondamentale per ottenere le proprie credenziali in modo rapido e a prova di errore.Uno dei settori più interessati dalle guide è sicuramente quello dei viaggi: sempre più spesso, infatti, prima di prenotare una vacanza o un weekend fuori porta ci si affida alle guide di viaggio online, in modo da trovare in un solo "luogo" informazioni su soggiorni, spostamenti, ristoranti e luoghi dove pernottare. Molto spesso questo genere di guide è inoltre offerto direttamente da piattaforme che consentono anche di prenotare i servizi richiesti: un passaggio in meno e una comodità ulteriore per l'utente che si rivolge a questo genere di portali. Uno dei casi più riusciti è quello di SkyScanner: si tratta di una delle piattaforme di viaggio più popolari in Italia e all'estero, che consente agli utenti di confrontare i prezzi e le destinazioni per i voli aerei, le sistemazioni per la notte e il noleggio di auto, mettendo a disposizione degli utenti anche numerose guide online e consigli di viaggio utili per viaggiatori di ogni tipo e diretti verso le mete più disparate, sia che si tratti di una rilassante vacanza in Puglia che di un romantico weekend a Venezia. In questo modo ci si può dunque documentare e scegliere se prenotare tutti i servizi relativi al proprio spostamento direttamente tramite SkyScanner oppure se rivolgersi individualmente alle compagnie aeree come Alitalia oppure a uno dei servizi di autonoleggio più noti come Hertz.Le guide, i tutorial e gli approfondimenti online sono dunque tutti strumenti comodissimi al servizio degli utenti, che in pochi clic possono trovare tutte le informazioni di cui hanno bisogno e affidarsi ai pareri di esperti per scegliere in maniera consapevole.