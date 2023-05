I gesti belli: gli operai riparano volontariamente le giostrine durante l'installazione delle nuove

Proprio un anno fa avevamo raccontato la storia di nonno Mimmo che si era armato della sua cassetta degli attrezzi e aveva riparato le giostrine della Villa che davvero non conoscono pace. E stamattina , durante l'installazione delle nuove coloratissime strutture, vedere che gli operai all'opera anche per ripristinare - volontariamente - quelle danneggiate dai vandali, regala un sorriso e un po' di fiducia .E se è sempre amaro dover constatare che non si fa in tempo a sistemare il piccolo ma amatissimo parco giochi della Villa che in pochissimo tempo viene ripreso come un tiro al bersaglio da balordi che ormai agiscono di continuo riuscendo a eludere i controlli, non si può non sottolineare la tenacia non solo dell'Amministrazione ma anche di singoli cittadini - operai in questo caso che decidono di lavorare con un "extra di cuore"- per non arrendersi a questi scempi.Certo, più volte è stato sottolineato che, di fronte a questi fenomeni, maggiori controlli potrebbero sortire gli effetti di una medicina effimera, che può contenere episodi ma non un fenomeno che dilaga con velocità esponenziale negli ultimi anni; e che il vandalismo e la violenza dilaganti richiederebbero nuove riflessioni.