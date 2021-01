I gesti che scaldano il cuore: una nuova foto e fiori bianchi per Felice Casale

Si chiama Onofrio Lomazzo ed era un apprendista collaboratore di cucina della brigata di cucina di Felice Casale, il giovane chef che tre anni fa morì dopo aver perso il controllo della sua moto e per il quale la famiglia chiede ancora chiarezza sull'accaduto nonostante l'archiviazione giudiziaria della vicenda.Il giovane tranese è intervenuto in quello che avrebbero sicuramente fatto i genitori di Felice, residenti a Napoli e impossibilitati a venire a Trani per le norme anticovid, ripristinando di sua iniziativa un omaggio alla memoria di una vita stroncata in maniera drammatica.Qualche giorno fa, la fotografia e la pianta posizionate sul punto esatto dell'incidente - in via Martiri di Palermo - a memoria del'accaduto erano state rubate e la piccola installazione danneggiata.In un clima ingrigito dalla cappa del Covid questi gesti scaldano il cuore e infondono fiducia verso un futuro migliore, come simboleggia la girandola colorata accanto alla foto di Felice sorridente che spicca tra i fiori bianchi della pianta con cui Onofrio ha reso omaggio al suo amico e mandato una carezza affettuosa alla famiglia devastata dal dolore.