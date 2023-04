Il Festival Giffoni arriva a Trani e incontra gli studenti della Petronelli

Giovedì 27 aprile il cinema dei ragazzi firmato dal Festival Internazionale di Giffoni fa tappa in Puglia e incontra gli studenti delle quinte classi elementari della Scuola Primaria di Primo Grado "Istituto Petronelli" di Trani per il Giffoni Innovation Hub, spin off della storica kermesse dedicata ai film e ai ragazzi più famoso al mondo, con più di cinquant'anni di storia.Il Giffoni arriverà prima a Trani e poi a Molfetta per incontrare i piccoli appassionati di cinema e parlare con loro del lavoro che rappresenta la base della narrazione di quelle infinite storie che prendono vita sul grande schermo e appassionano intere generazioni, velando di magia l'esperienza dell'arte cinematografica. I giovani talenti scriveranno brevi storie, racconteranno di come l'inclusione possa guidarci verso il futuro attraverso la loro personale visione del mondo. L'arte del narrare dunque sarà l'ingrediente principale dell'iniziativa "I guardiani del futuro", il progetto educativo a cura del dipartimento di innovazione del Giffoni, che sta raccontando alle ragazze e ai ragazzi di tutta Italia due tematiche importanti: la sostenibilità e l'inclusione, due dei valori più importanti che la società cerca di trasferire alle nuove generazioni, proprio attraverso la scrittura e la narrazione di storie.Giffoni Innovation Hub incontrerà i piccoli fornendo loro nuovi modi per comunicare e raccontare storie ed emozioni, e lo farà attraverso la generazione che più rappresenta Giffoni: i ragazzi. Saranno proprio i giovani talenti del celebre Festival ad individuare e formare i giovani creativi al linguaggio della narrazione cinematografica, per parlare la stessa lingua, confrontarsi tra pari. Scrivere e raccontare saranno il fuoco sacro di questa iniziativa promossa dal Centro Commerciale Gran Shopping Molfetta in collaborazione con l'Hub Giffoni.Il Festival Internazionale di Giffoni dedicato al cinema per ragazzi raccoglie ogni anno giovani da tutto il mondo. Giffoni Innovation Hub nasce come spin off del Festival, un polo creativo di innovazione, nato per guidare e favorire la trasformazione culturale e digitale in Italia e all'estero.Venerdì 28 aprile, si replica per gli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado "Istituto Azzolini Giaquinto" di Molfetta. Il 30 maggio il Gran Shopping Molfetta ospiterà l'evento conclusivo durante il quale verranno mostrati i cortometraggi realizzati grazie ai racconti elaborati dagli studenti. Un appuntamento imperdibile e non solo dagli appassionati cinefili