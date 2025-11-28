Trani, indicatori di velocità: completata l'installazione
Trani accelera sulla sicurezza: completato il piano di installazione dei rilevatori di velocità

Più prevenzione e meno incidenti: attivi i rilevatori luminosi sulle arterie cruciali della città, frutto della sinergia tra Amministrazione e Polizia Locale.

Trani - venerdì 28 novembre 2025 8.41
La sicurezza stradale è un imperativo categorico per tutte le amministrazioni pubbliche, e l'adozione di misure concrete per contenere il rischio legato al traffico intenso e all'eccessiva velocità è fondamentale per la vita di pedoni, ciclisti e automobilisti. In quest'ottica di prevenzione e tutela della collettività, la città di Trani ha completato il piano di installazione dei rilevatori di velocità luminosi, confermando il loro valore come strumenti essenziali per la sicurezza. Questi dispositivi, ora presenti anche in Via Barletta e in Via Papa Giovanni XXIII (all'altezza della Scuola "Madre Teresa di Calcutta"), rappresentano una soluzione efficace per monitorare e sensibilizzare i conducenti. La loro funzione non è primariamente sanzionatoria, ma di immediata consapevolezza: i display mostrano istantaneamente la velocità del veicolo in transito, spingendo l'automobilista a una rapida autoregolazione.

La presenza capillare di questi indicatori su tutti gli assi di accesso principali, sul Lungomare Cristoforo Colombo e nelle zone nevralgiche, come quelle prossime agli istituti scolastici, è vitale per ridurre la velocità media e abbattere il rischio di incidenti. Numerosi studi, infatti, dimostrano che l'utilizzo dei rilevatori ha un impatto positivo, riducendo significativamente gli incidenti e instillando una maggiore cultura della prudenza. Il successo e il completamento di questo "Progetto Sicurezza" sono il risultato di una fruttuosa sinergia tra diverse componenti della Pubblica Amministrazione: dalla Polizia Locale, che per prima rileva e monitora i dati di viabilità, all'Assessorato alla Polizia Locale, guidato dall'avv. Cecilia di Lernia, e al "pungolo amministrativo" rappresentato dalla 1ª Commissione Consiliare Permanente del Comune di Trani.

L'installazione dei rilevatori è solo una parte di un impegno più ampio. L'Amministrazione è infatti impegnata in ulteriori iniziative di sensibilizzazione, finanziate da una quota parte delle sanzioni comminate dalla Polizia Locale, come le sessioni formative ed educative nelle scuole condotte dalla Polizia Locale, che mirano a formare i ragazzi ed educare gli adulti con azioni concrete, come le "multe morali" comminate dagli studenti. Trani compie quindi un ulteriore passo avanti, investendo in dispositivi di rilevazione che agiscono come deterrente efficace. La loro utilità risiede nel garantire la sicurezza attraverso la consapevolezza immediata, promuovendo una guida più responsabile per proteggere la vita delle persone e rafforzare la sicurezza stradale cittadina.
