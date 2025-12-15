ITS Academy Turismo sceglie Trani: arriva il "Corso in Food & Beverage Hospitality Management"

Il comunicato stampa

Trani consolida il suo ruolo di "capitale dell'accoglienza" e laboratorio di eccellenza per il turismo pugliese. Martedì 16 dicembre l'ITS Academy presenterà il nuovo percorso in Food & Beverage Hospitality Management: una mossa strategica che punta a formare figure professionali altamente qualificate per valorizzare le eccellenze enogastronomiche della BAT. Il corso con didattica operativa e stage all'estero, vedrà tra i docenti lo Chef stellato Felice Sgarra, confermando l'impegno a costruire un vero ponte tra formazione e mondo del lavoro. Il nuovo percorso di alta formazione, strategico per valorizzare le eccellenze enogastronomiche e la vocazione turistica della BAT è gratuito è Patrocinato dal Comune di Trani.Con il Patrocinio del comune di Trani l'ITS Academy Turismo i beni e le attività culturali ed artistiche annuncia la presentazione ufficiale del nuovo percorso di specializzazione in Food & Beverage Hospitality Management, un'iniziativa formativa strategica pensata per valorizzare la vocazione turistica della città di Trani e le eccellenze del territorio della BAT. La conferenza stampa si terrà martedì 16 dicembre alle ore 10.30, presso la Biblioteca "Giovanni Bovio" di Trani.La scelta di Trani come sede distaccata conferma il ruolo centrale della città nello sviluppo del turismo pugliese. Tra le sedi più richieste dalla Fondazione ITS, Trani si distingue per la sua forte identità culturale, enogastronomica ed esperienziale, affermandosi come polo strategico per la formazione di nuove professionalità e per il consolidamento di un modello di ospitalità autentico e di qualità. L'ITS Academy contribuisce alla costruzione di un ecosistema formativo innovativo, capace di dialogare in modo strutturato con istituzioni, imprese e territorio. Una sinergia che rafforza l'immagine di Trani e dell'intera BAT come riferimenti regionali per un turismo sostenibile, moderno e d'eccellenza.Durante la conferenza verrà presentato il nuovo percorso ITS Academy dedicato al Food & Beverage Hospitality Management, progettato per rispondere alla crescente domanda di figure professionali qualificate nell'accoglienza, nella ristorazione e nella gestione dei servizi food & beverage. Il corso si distingue per una didattica fortemente operativa: laboratori, project work, attività con imprese e professionisti, Stage in aziende leader del settore, Stage all'estero. Un modello formativo che rappresenta un vero ponte tra formazione e mondo del lavoro, con alte prospettive occupazionali e opportunità concrete per giovani e imprese del territorio. Valorizzare le eccellenze della BAT: identità, prodotti, professionistiGrande attenzione sarà dedicata al ruolo delle tipicità locali - olio, vino, gastronomia, artigianato - come elementi cardine del turismo esperenziale. La BAT, con il suo patrimonio distintivo che comprende Castel del Monte, la Città dell'Olio le produzioni vitivinicole e la cucina identitaria, costituisce una risorsa unica per sviluppare competenze, storytelling e progettualità innovative nei futuri professionisti dell'ospitalità. Chef, produttori ed esperti del settore offriranno testimonianze dirette, contribuendo a promuovere una visione di turismo autentico, sostenibile e riconoscibile.Modera – Dott.ssa Valentina Viti –Referente responsabile della sede distaccata ITS Academy di TraniRelatori:* Amedeo Bottaro – Sindaco di Trani* Antonella Silvestri – Direttrice del Corso ITS Food & Beverage Hospitality Management* Felice Sgarra – Chef 1 Stella Michelin, Casa Sgarra, docente del corso* Cesareo Troia- Vice presidente nazionale vicario "Associazione Nazionale Città dell'Olio"* Cristoforo Pastore – Enologo del territorioA conclusione dell'evento, i partecipanti saranno invitati ad una degustazione del panettone Pantone, prodotto con olio extravergine d'oliva, accompagnato da un brindisi con il Moscato "Selezione Acquario" dell'enologo Cristoforo Pastore.