La tranese Barbara Palumbo nel film di Carlo Verdone, Rimbocchiamoci le maniche

Si chiama "Si vive una sola volta" ed è l'ultimo film di Carlo Verdone disponibile dal 13 maggio su Prime Video e su Sky Q a cui ha preso parte l'attrice tranese Barbara Palumbo, lavorando a fianco di attori come Rocco Papaleo, Anna Foglietta e Max Tortora. Nella pellicola Barbara veste i panni di un'infermiera e compare in una piccolissima scena in ascensore insieme allo stesso Verdone.Il film racconta di un quartetto di medici tanto abili in sala operatoria - visto che persino il Papa si affida alle loro cure - quanto inaffidabili, fragili e maldestri nella vita privata. Dopo la scoperta di un male incurabile di uno di loro, i quattro partiranno per un viaggio on the road tra le spiagge del Sud che si rivelerà un'avventura unica e indimenticabile.Barbara ha compiuto i primi passi nello splendido ma difficile mondo del teatro proprio a Trani con la "Compagnia dei Teatranti" del regista di Enzo Matichecchia per cui ha recitato in numerosi spettacoli. Ma è grazie gli studi compiuti al Dams di Roma Tre che la talentuosa attrice è riuscita a raggiungere il grande schermo recitando nel 2015 a fianco di Sabrina Ferilli nella fiction "Rimbocchiamoci le maniche" e oggi lavorare con un'icona del cinema Italiano, Carlo Verdone.