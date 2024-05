Manca sempre meno a Spilla: a Molfetta arrivano musica, street food e birra

Special guest: Daniele Condotta

Il programma di "Spilla"

Area food

panino con zampina

panzerotti

patatine fritte

⁠frittura di pesce

caciocavallo impiccato e salumi tipici

piadine dolci e salate

hamburger

sgagliozze

crepes

Birre artigianali e alla spina

Lowenbrau

Leffe Rouge

Franziskainer Keller

Bjorne beer

Goose IPA

Bali

sta per iniziare:si prepara a vivere quattro giorni all'insegna del, dellae delloDalal, in via Giuseppe Moscati, sono attesi, unae tantie alleSpecial guest, che renderà unica questa edizione, sarà, autore e attore comico barese che conta oltresu Instagram. All'ilarità di Condotta sarà affidata proprio la serata inaugurale dell'evento.Mr. Wario DJ SetLive Show di Daniele condotta special guest + Dj frogLa Radio a 1000 MAX - 883 e Max Pezzali Tribute bandMr. Wario DJ SetVocalist BiroSabi Dielle DJ SetLive Show & DJ Set Deeza & Humberto PotajeDanny Dee DJ SetRitmo 80 ShowDanny Dee DJ SetVocalist BiroRinaldo DJ SetAnimazione per bambiniCasa Babylon - tribute band Manu ChaoRinaldo DJ SetVocalist BiroUnasarà allestita per quattro giorni di "Spilla", dove si potranno degustare:Spilla propone il meglio anche sul versante beverage, dove si potranno trovare:Per maggiori informazioniFacebook: https://www.facebook.com/spillabeerfestival Instagram: https://www.instagram.com/spilla.festival?igsh=MWllcDI1YjRiY3JueQ==