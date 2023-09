Maxischermo Inter - Manchester non autorizzato: 521 euro di contravvenzione per gli organizzatori

E' costata cara all'associazione culturale musicale "In Movida", esattamente 521,88 euro, la finale della Uefa Champions League 2002/2023 che sabato 10 giugno scorso si è disputata all'Atatürk Olympic Stadium di Istanbul fra Inter e Manchester City: l'installazione di un maxi schermo atto alla pubblica visione della "Finale di Champions League" sull'area portuale non era infatti stata autorizzata, ed ha avuto come conseguenza una Ordinanza Dirigenziale dell'Area Urbanistica, Demanio ed Ambiente con ingiunzione di illecito amministrativo.Nella ordinanza, pubblicata sull'albo pretorio del Comune di Trani si legge infatti che alla richiesta di autorizzazione presentata dal presidente dell'associazione (appunto per un evento in occasione della "Finale di Champions League") era stata definita irricevibile, ed il Comando di Polizia Locale diffidava dall'effettuare qualsivoglia attività di trattenimento per la serata del 10 giugno. Ma a seguito del controllo effettuato dagli agenti della Polizia locale in quella stessa serata si rilevò che presso l'area portuale era "emersa l'installazione di un maxi schermo, atto alla pubblica visione della "Finale di Champions League" con conseguente realizzazione dell'evento".Di qui la determinazione della sanzione pecuniaria amministrativa per l'associazione organizzatrice dell'evento senza autorizzazione.