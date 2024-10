Messa in sicurezza dell'ex sciala De Simone, arriva il via libera dalla Giunta

«La giunta comunale ha deliberato la messa in sicurezza dell'area "ex Sciala de Simone" e questo rappresenta un tassello importantissimo nella costante attività di riqualificazione dell'intero lungomare Cristoforo Colombo.Quell'area, una volta ultimati i lavori, sarà messa a disposizione dei cittadini in modo gratuito e, infatti, nella delibera si legge "…DI DARE INDIRIZZO al Dirigente dell'Area Urbanistica Demanio Ambiente di avviare le procedure tecniche finalizzate alla redazione di un progetto esecutivo di messa in sicurezza, che abbia l'obiettivo di consentire, a lavori ultimati, la libera fruibilità, sosta e balneazione dei cittadini."Come promesso e detto in questi anni, la costa è di tutti e il giusto equilibrio tra pubblico e privato garantisce la valorizzazione di uno dei tratti costieri cittadini più belli d'Italia.In questi anni il lungomare è stato riqualificato grazie a interventi pubblici e privati con l'obiettivo di un miglioramento anche dei servizi e dell'accessibilità.Come parte politica siamo contenti e orgogliosi di aver contribuito a tale scelta dell'amministrazione, sicuri che il lavoro di questi anni non possa che essere apprezzato dai cittadini in quanto questo tratto di litoranea che sarà accessibile a tutti, andrà incontro alle esigenze dei cittadini che giustamente chiedono la gratuità nella fruibilità della risorsa mare e, pertanto, tale riqualificazione andrà a soddisfare le legittime richieste di chi ha diritto di godersi il mare senza pagare nulla».