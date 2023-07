Michele Olivieri è tornato a casa

Il giovane non dava più sue notizie da mercoledì pomeriggio

Michele Olivieri, il giovane scomparso mercoledì pomeriggio da Trani, è stato rintracciato e sta bene. Lo fa sapere il fratello che ringrazia anche quanti si sono adoperati per le ricerche.L'uomo si era allontanato dalla sua abitazione senza documenti né telefono ma ora fortunatamente è tornato a casa dove ha potuto riabbracciare i suoi familiari.Nel Consiglio Comunale in via di svolgimento questo pomeriggio a Palazzo Palmieri la consigliera Lia Parente aveva lanciato un appello a Michele affinché si facesse vivo: "Tutto si può risolvere", le sue parole. Di lì a poco la lieta notizia che tutti attendevano.