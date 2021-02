Molestatore seriale a Trani arrestato dalla Polizia di Stato

Si sarebbe aggirato in alcuni condomìni di Trani attendendo giovani ragazze che rincasavano, per poi seguirle in ascensore o fra le scale, denudarsi e tentare un approccio sessuale. Tre gli episodi, tra il 23 settembre ed il 25 ottobre scorsi, contestati dalla Procura della Repubblica di Trani sfociati negli arresti domiciliari di un 26enne andriese (A.D.), grazie al lavoro della Squadra Volanti del Commissariato di Trani, accusato di una tentata violenza sessuale e di due casi di violenza privata.L'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Trani Maria Grazia Caserta ed eseguito dagli agenti del commissariato di Polizia di Trani. Le indagini della Squadra Volanti hanno ricostruito altri due episodi simili, allo stato, però, non ritenuti riconducibili allo stesso giovane. Secondo quanto ricostruito, il 26enne si intrufolava nei portoni di alcuni palazzi di Trani e, incurante di farsi riconoscere, si denudava insidiando le giovani. In un'occasione – il caso più grave contestatogli – l'andriese bloccò una minorenne, si denudò e spingendola verso un muro le disse, "Sei una bella ragazza sco….". La giovane reagì riuscì a divincolarsi e a mettersi in salvo correndo nella propria abitazione. Negli altri due casi il ragazzo andriese si sarebbe denudato dinanzi ad altrettante ragazze "invitandole" a far sesso ma senza metter loro le mani addosso. Di ausilio sono state le telecamere che hanno ripreso il giovane girovagare nei pressi dei portoni delle vittime, *grazie alle quali è stato possibile chiudere il cerchio*."L'indagato – motiva il gip Caserta nell'ordinanza di arresti domiciliari con obbligo di braccialetto elettronico – agisce in preda ad un impulso criminogeno che lo spinge a ricercare le vittime casuali, senza celare la sua identità e senza preoccuparsi della presenza di ulteriori persone che possano testimoniare, della presenza di telecamere; e questo pur di soddisfare i propri impulsi sessuali evidentemente incontenibili. Insomma appare un soggetto senza freni inibitori, incapace di controllare le sue azioni e reazioni". L'arresto risale ad alcune settimane fa ma si è appreso solo ora.