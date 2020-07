Non rispondeva da giorni, anziano trovato morto in casa

Da un paio di giorni non si avevano più sue notizie. L'allarme è scattato proprio oggi, 25 luglio, da chi preoccupato da questo silenzio ha allertato i carabinieri.Giunti sul posto, in uno stabile di piazza Indipendenza, i militari della compagnia di Trani hanno fatto la triste scoperta: un anziano, sembrerebbe malato da tempo, è stato trovato morto in casa.L'uomo sarebbe deceduto per cause naturali, si presume da 48 ore.