Notte delle Lanterne, i dubbi di Raffaella Merra

Per la serie "mi riservo il beneficio del dubbio". È poco chiaro cosa sia realmente accaduto nei giorni 30, 31 agosto e 1° settembre in occasione della Notte delle Lanterne, l'iniziativa svoltasi al Monastero a cura dell'Associazione culturale Forme. È intervenuta sul punto, ponendo delle domande, la Segretaria cittadina nonché leader locale di Azione, Raffaella Merra, già Consigliera Comunale e Assessore all'Ambiente.«Per caso, - chiede Raffaella - sono stati distribuiti degli accrediti per accedere all'iniziativa senza pagare? Gli accrediti – domanda - sono stati pagati con le risorse stanziate dalla Regione Puglia o anche con denari comunali? Sono stati redatti degli elenchi di accrediti? Esistono, possiamo consultarli? Sulla base di quale criterio – incalza - sono stati inseriti i nominativi? Amicizia, parentela, vicinanza politica? Chiedo scusa per questi interrogativi. Probabilmente, intendo la politica diversamente. Per me la trasparenza è un valore irrinunciabile ed è sempre al primo posto. Se fossi stata io al Governo della Città, avrei distribuito gli accrediti alle famiglie con ragazzi autistici, figli con disabilità, alle associazioni di volontariato, alle realtà del terzo settore, ai più bisognosi. Avrei sicuramente gestito la situazione in maniera differente».