Parole diffamanti e minacce in strada contro Antonio Befano

Un'altra pesante aggressione, questa volta verbale, nei confronti di un consigliere comunale: riguarda l'esponente di "SoloConTraniFutura" Antonio Befano, che questa mattina si trovava in un pubblico esercizio del centro cittadino in compagnia della moglie quando è stato aggredito verbalmente da un uomo che ha inveito pesantemente contro di lui usando toni aggressivi con parole diffamanti e minacce, alla presenza di numerose persone. Il consigliere comunale in queste ore sta provvedendo alla denuncia dell' episodio alle autorità competenti. Dopo l'episodio di qualche giorno fa nei confronti del consigliere comunale Angiolillo, si registra purtroppo questa nuova aggressione nei confronti di un consigliere comunale.