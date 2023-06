Palazzo Straniero, venerdì a Barletta l’inaugurazione della nuova sede di WiP Architetti

ASSOCIAZIONE WIP FOR PEOPLE

Venerdì 16 giugno 2023inaugura la sua sede di Barletta a, in Via De Nittis 15. L'evento, accessibile solo su invito, prevede anche una piccola mostra che ripercorre laWiP Architetti è unoche nasce nell'anno 2000 da radici pugliesi e lombarde, frutto di un sodalizio professionale tra il nord e il sud Italia che si uniscono in una visione comune, quella di contribuire attraverso l'architettura a realizzare un mondo più bello, più equo e più sostenibile. Ad oggi lo studio è guidato da 4 soci, due dei quali di matrice milanese - Federico Barbero e Marco Splendore - e due di San Ferdinando di Puglia - Nicola Di Troia e Giuseppe Garbetta -, conta 3 sedi, una, la prima, a San Donato Milanese, la seconda in centro a Milano e la terza già dal 2008 a San Ferdinando e da pochi mesi nel cuore di Barletta.In occasione dell'inaugurazione della nuova sede a Barletta WiP presenterà il progetto socialeAlla serata sarà presente anche, Cittadino Onorario della città di Andria con cui WiP sta portando avanti la realizzazione del primo progetto promosso dall'Associazione WiP for People.L'iniziativa parte nel 2023 con la progettazione di una scuola, un asilo ed un'infermeria nel, dove WiP conta di concludere i lavori entro il 2025, grazie anche all'aiuto di chi sosterrà la causa. L'opera prevederà il coinvolgimento dei lavoratori locali e l'utilizzo di materie prime del territorio., Founding Partner di WiP: "Abbiamo scelto di avviare il nostro progetto sociale volto a progettare e costruire strutture fondamentali per popoli disagiati e di costituire l'Associazione WiP for People, mettendo le nostre competenze al servizio di chi ha più bisogno. Iniziamo oggi, con l'augurio di espandere sempre più questa missione".Il progetto per il 2023 prevede anche la realizzazione di 12 opere artistiche firmate dall' Arch. Marco Splendore che reinterpretano alcune architetture iconiche d'epoca moderna rappresentative di alcune importanti giornate internazionali. Si tratta di 12 pezzi unici originali che verranno messi all'asta ed il cui ricavato sarà interamente devoluto alla causa.È possibile sostenere l'associazione WiP for People attraverso una donazione libera o diventando partner del progetto.