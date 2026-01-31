Fili di Storie - Biblioteca Comunale
Pomeriggi di creatività alla Biblioteca Bovio: con "Tramare" gli adulti riscoprono gli antichi mestieri tra stoffe e libri

Dalle 17:00 alle 19:00 spazio alla fascia 16-99 anni: un laboratorio gratuito tra macramè, maglia e narrazione per intrecciare memoria e sostenibilità

Trani - sabato 31 gennaio 2026 14.55 Comunicato Stampa
È partito oggi presso la Biblioteca Comunale Giovanni Bovio di Trani il progetto di promozione della lettura "Tramare: Fili di storie – Sartoria, creatività e antichi mestieri in biblioteca", realizzato in collaborazione con Euro&Promos, azienda vincitrice della gara d'appalto per i servizi bibliotecari. Il laboratorio, curato dalla sarta Lucia Caporusso, nasce dal desiderio di recuperare e valorizzare le arti manuali tradizionali — sartoria, lavoro a maglia e macramè — intrecciandole con il mondo dei libri e della narrazione. Un percorso che unisce mani e parole, stoffe e storie, memoria e immaginazione.

In questo progetto la biblioteca si trasforma in un vero e proprio laboratorio di creatività e memoria, dove ogni filo racconta una storia, ogni tessitura diventa un racconto e ogni partecipante riscopre il piacere del fare con le mani e del leggere con il cuore. Il gesto antico del cucire si affianca alla lettura, creando un dialogo profondo tra testo scritto e materia, tra cultura materiale e patrimonio narrativo.


Obiettivi del laboratorio - Il progetto che si rivolge a bambini e adulti, con obiettivi specifici e complementari, stamani ha vissuto un primo tempo, dedicato a bambine e bambini (8–12 anni), che è stato utile a scoprire la relazione tra narrazione e creazione manuale, apprendere le tecniche base di cucito, macramè e lavoro a maglia, sviluppare creatività, attenzione e manualità, promuovere l'amore per i libri e la lettura attraverso attività laboratoriali.

Nel pomeriggio invece tocca ai giovani adulti e adulti (16–99 anni) con attività che saranno finalizzate a :
  • risvegliare antichi saperi artigianali;
  • vivere la biblioteca come spazio di condivisione, incontro e memoria;
  • approfondire il valore del riuso e della sostenibilità creativa;
  • sperimentare il legame tra testo scritto e tessuto materiale, riconoscendo storia e stoffa come fili intrecciati di cultura.
La partecipazione è gratuita. Per iscriversi è necessaria la prenotazione inviando una mail all'indirizzo. progetti-eventi.biblioteca@comune.trani.bt.it, indicando nome, cognome ed età del partecipante.
Con Tramare: Fili di storie, la Biblioteca Comunale Giovanni Bovio conferma il suo ruolo di luogo vivo e accogliente, capace di custodire il passato e, allo stesso tempo, di intrecciare nuovi racconti di comunità, creatività e partecipazione.
