Pubblicato il bando di gara per due chioschi comunali, a nord e a sud della città

L'Assessorato al patrimonio rende noto che nella sezione Avvisi del portale istituzionale cittadino è stato pubblicato il bando di gara per la concessione in uso di suoli pubblici e soprastanti chioschi di proprietá comunale.Gli affidamenti in concessione d'uso riguardano i seguenti chioschi di proprietà comunale: il chiosco bar di piazza Vittime 11 settembre 2001 e il chiosco h24 di piazzale Marinai d'Italia. La durata dei contratti di concessione in uso è stabilita in sei anni, rinnovabile per altri sei.Il plico contenente l'offerta, a pena di esclusione, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo servizio postale (raccomandata A/R ovvero posta celere) o tramite corriere autorizzato o mediante consegna a mano all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Trani. Il plico deve pervenire entro le ore 12 di lunedì 24 ottobre 2022, esclusivamente al "Comune di Trani – Ufficio Lavori Pubblici, Via Ten. Morrico, n. 2 – 76525 Trani (BT)".Il sopralluogo è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara. Il sopralluogo può essere effettuato nei giorni dal lunedì al venerdì. La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata tramite mail/PEC all'indirizzo di posta elettronica giuseppina.palmieri@comune.trani.bt.it e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito e-mail/PEC; nominativo della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. La suddetta richiesta dovrà pervenire entro le ore 10 di venerdì 7 ottobre 2022.