Referendum: voto per elettori in trattamento domiciliare o in isolamento per il Covid

Il D.L. n. 41/2022 ha stabilito che gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per COVID-19 possono esercitare il diritto di voto nel proprio domicilio, mediante raccolta dello stesso a cura di un seggio speciale idoneamente attrezzato. Pertanto per votare a domicilio, gli elettori interessati a tale modalità di espressione del voto, tra il 10° e il 5° giorno antecedente quello della votazione, ovvero tra il 2 e il 7 giugno p.v., l'elettore deve far pervenire al Comune nelle cui liste è iscritto, i seguenti documenti:una dichiarazione in cui si attesta la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio indicando con precisione l'indirizzo completo del domicilio stesso (vedi allegato);un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al 29 maggio (14° giorno antecedente la data della votazione), che attesti l'esistenza delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n.41/2022 (positivo al Covid-19 o isolamento per Covid 19);copia della tessera elettorale;documento di riconoscimento in corso di validità.La domanda, come da schema allegato, e relativa documentazione possono essere inviati al Sindaco presso l'Ufficio Elettorale:- via mail al seguente indirizzo pec: servizidemografici@cert.comune.andria.bt.it,- consegnati a mano da un delegato presso l'Ufficio Elettorale in Piazza Triste e Trento;- consegnati a mano da un delegato presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Andria, sito al piano terra del Palazzo di Città di Piazza Umberto I°.D'intesa con il Comune di Bisceglie, il voto domiciliare presso le abitazioni degli interessati verrà raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, a cura di un seggio speciale del Comune di Bisceglie idoneamente attrezzato.Per quanto riguarda il rinnovo della tessera elettorale, tutti i cittadini che abbiano esaurito gli spazi destinati all'apposizione del timbro della sezione, possono recarsi presso l'Ufficio Elettorale sito in Piazza Trieste e Trento al 1° piano, negli orari d'apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e il martedì e giovedì anche nelle ore pomeridiane dalle ore 15:30 alle ore 17:30, muniti della vecchia tessera elettorale e di un documento di riconoscimento, per sostituirla al fine di evitare le code che potrebbero crearsi presso gli uffici Comunali in prossimità del Referendum. Nel caso di anziani, o persone impossibilitate a raggiungere l'Ufficio Elettorale, la richiesta potrà essere presentata da persone appositamente delegate.In merito alla sostituzione dei Presidenti di Seggio, lunedì 30 maggio alle ore 16:00 avrà luogo in seduta pubblica, presso la Sala Consiliare del Palazzo di Città, il sorteggio per stabilire l'ordine di chiamata fra tutti gli aspiranti regolarmente iscritti nell'Albo dei Presidenti di Seggio, che hanno fatto richiesta entro il 25 maggio. Il sorteggio sarà effettuato in due distinte fasi: la prima tra i candidati in possesso di precedente esperienza di Presidente di Seggio, la seconda tra coloro che ne sono privi. Gli incarichi saranno conferiti secondo l'ordine di sorteggio tra i candidati in possesso di esperienza e solo a seguire, ove occorra, tra i candidati privi di esperienza.Infine, il Ministero dell'Interno Direzione Centrale per i Servizi Elettorali, ha comunicato con la Circolare n.56\2022, – in allegato – le principali condizioni relative alle agevolazioni di viaggio che saranno applicate dagli Enti e Società competenti, a favore degli elettori che si recheranno a votare presso il proprio comune di iscrizione elettorale.