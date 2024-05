Revocata l'amministrazione giudiziaria alla Maldarizzi spa

Powered by

Amministrazione giudiziaria revocata per la Maldarizzi spa, la società rimasta coinvolta nell'inchiesta "Codice Interno" che nello scorso febbraio aveva portato all'arresto di 130 persone. Il provvedimento è stato emesso nelle scorse ore dal Tribunale del riesame di Bari.Secondo il quadro accusatorio, all'interno della società negli anni si sarebbero infiltrati personaggi organici ai clan Parisi e Palermiti, egemoni nel quartiere Japigia ed in altre zone del capoluogo pugliese. Un quadro accusatorio che però in questi mesi sarebbe stato smontato dai legali della società che vende automobili, i cui legali avrebbero ampiamente dimostrato la rottura di qualsiasi tipo di rapporto con uomini della malavita barese.