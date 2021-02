Edilizia scolastica, Morollo: "Problematiche non amputabili a questa Giunta"

Leggiamo in questi giorni di innumerevoli interventi a firma di più o meno autorevoli esponenti politici, circa lo status degli edifici scolastici nella nostra città.Felici dell'attenzione rivolta dalla classe politica alle sorti dei nostri ragazzi, consci di quanto abbia destabilizzato gli equilibri l'aver attribuito la delega dell'edilizia scolastica in abbinamento alla pubblica istruzione, siamo qui a dare alcune dovute precisazioni.E' ovvio, quanto banale, sottolineare che vi siano problematiche ataviche non imputabili a questa giunta; accanto a questi si aggiungono inconvenienti legati all'ordinaria usura delle strutture che vengono prontamente risolti in breve tempo.Durante questa amministrazione, sindaco, assessora, dirigenti, in comune accordo con i dirigenti scolastici stanno cercando di trovare soluzioni ad una serie di problemi, garantendo una programmazione organica e pluriennale.Leggendo qualche intervento, ci sembra doveroso ricordare che cultura ed edilizia scolastica hanno capitoli di spesa diversi e le somme destinate per la manutenzione scolastica nulla hanno a che vedere con quelle per la cultura.Sicuri che nessuno abbia intenzione di strumentalizzare la scuola con fini politici, siamo pronti a collaborare con chiunque abbia davvero voglia di lavorare per il futuro dei nostri ragazzi e per l'interesse collettivo (unico e solo interesse che intendiamo salvaguardare).