Se il gioco di squadra è quello che fa bene (alla politica)

Sto osservando con molta attenzione, come è inevitabile che sia, la campagna elettorale tranese. C'è un elemento che stiamo osservando molto chiaro e che ci fa riflettere sul passato, sul presente e sul futuro. Di Bottaro in questi anni abbiamo detto tutto, mettendone in rilievo pregi e difetti.Anche in questa campagna elettorale un elemento sta risaltando ed è stato un leit motiv del suo stile di governo: il gioco di squadra non è il suo forte. Come già dicemmo, capace com' com'è di dividere, anche all'interno del proprio gruppo di governo, oltre che nella più larga opinione pubblica, ha cronicizzato quel difetto, degradando verso sfumature da potestà di fascistissima memoria. Non per niente, guarda caso, e non mi sembra un caso, al di là d'incarichi o storie personali politiche difficili da parte dei transfughi fa destra, ha attirato a sé una buona fetta di rappresentanti di appartenenza storica, financo familiare, alla Destra.Detto questo, osserviamo al Var politico il nostro Bottaro: video su video, con solo lui a parlare, post su post declamatori con lui e la sua scrivania, financo la sua foto di quando fu eletto. Un "auto" culto della persona, passatemi la bruttura linguistica, che lo pone sempre solo nell'eloquio, nel chiarimento, nella replica, nella ripicca del giorno: lui contro gli altri, con solo l'operatore col telefonino in mano. Mai un assessore al suo fianco, mai un giovane da voler lanciare per il futuro, mai un padre nobile (tranese), solo Emiliano a volte nel recente passato e Orlando nel passato remoto. Mai un consigliere di riferimento, eppure li aveva riempiti di deleghe. Nessun raffronto tra passato e presente, nessuna apertura al "Prossimo" politico.Come quegli osservatori calcistici sui campetti di provincia, mi sono dedicato alla visione delle "sgambate" politiche di due competitor di Bottaro. Ossia Tommaso Laurora e Vito Brana'. Al netto delle ultime performance del passato, il primo come assessore, il secondo come consigliere, già passate ampiamente sotto la nostra lente, sapete, guarda caso, cosa mi è piaciuto di entrambi in queste settimane? Il saper fare gioco di squadra.Non sarà dai confronti diretti in tv, troppo ingessati e istituzionalizzati per loro, magari proprio con Bottaro, divenuto nel frattempo esperto nel guizzo dialettico e nella capacità di "voltafrittate", che Laurora e Brana' potranno sperare di speronarlo. Io credo proprio invece che quella capacità che stanno dimostrando rispetto a Bottaro, possa far guadagnare loro punti: dare spazio a tutti i protagonisti dei propri gruppi, valorizzandoli indirettamente, lasciare loro spazio quando è il momento, avendo imparato a soppesare e realizzare dei buoni equilibri politici. Ecco, su questo appaiono, Tommaso e Vito, nettamente in vantaggio su Amedeo e quella strada devono continuare a percorrere. Le città si governano in squadra, non in solitaria, se si vogliono ottenere vantaggi per la comunità. Se puoi si vuole fare i fenomeni mediatici, con le poche eccezioni di un gruppo di governo che di tanto in tanto fanno capolino, ben venga il monologo di Bottaro. Video su video. Post su post. In solitaria.