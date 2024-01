Supermercati Decò, la replica di Multicedi: «Totale estraneità ai fatti»

In seguito alle notizie di cronaca diramate sulle pagine dei quotidiani nella giornata di ieri, giunge una precisazione da parte dell'azienda Multicedi S.r.l."La Multicedi S.r.l. titolare del marchio Decò, in riferimento agli eventi giudiziari che hanno coinvolto il sig. Graziano Apruzzese e le aziende ad esso riconducibili, intende precisare in primo luogo la totale estraneità ai fatti citati in cronaca. Inoltre, si ritiene opportuno specificare che l'unica relazione in essere tra la Multicedi e il predetto imprenditore è circoscritta ad un contratto di affiliazione e somministrazione merci. Pertanto, il sig. Apruzzese non ricopre alcuna carica societaria all'interno della Multicedi, né lo stesso è titolare della catena di supermercati Decò".