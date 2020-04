Supplica alla Vergine Addolorata domani in diretta streaming

L'Arciconfraternita SS. Addolorata segnala, per la giornata di domani 3 aprile 2020, un ulteriore appuntamento in diretta streaming sulla pagina Facebook "Settimana Santa Trani": ore 12,00 - Supplica alla Beata Vergine Maria Addolorata (collegamento in diretta dalle ore 11:55).Pertanto, per la giornata del 3 aprile, giorno della Antica Memoria della Beata Vergine Addolorata, il programma completo - con trasmissione in diretta streaming - sarà il seguente:- ore 12,00: Supplica alla Beata Vergine Maria Addolorata;- ore 18,30: Santo Rosario;- ore 19,15: Celebrazione Eucaristica.