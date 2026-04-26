Politica
Trani 2026, sorteggiato l’ordine di liste e candidati sindaco sulle schede elettorali
Definita ufficialmente la disposizione dei 17 contrassegni e dei 5 aspiranti sindaci in vista delle elezioni amministrative
Trani - domenica 26 aprile 2026 13.30
Trani 2026 - È stato effettuato il sorteggio per l'ordine dei contrassegni sulle schede elettorali delle 17 liste candidate alle Amministrative nonchè dei nominativi dei
5 candidati alla carica di sindaco.
Vito Branà
5 candidati alla carica di sindaco.
Vito Branà
- Movimento Cinque stelle
Giacomo Marinaro
- Giacomino Sindaco per Trani
- Prossimamente Trani
- Avanti prima di Tutto Trani
- Marinaro Sindaco per Trani
- Essere in Azione
Angelo Guarriello
- Angelo Guarriello Sindaco
- Fratelli d'Italia
- Forza Italia
- Trani Libera
Angela Mercorio
- Rispettiamo Trani
- Trani 2035
Marco Galiano
- Per Trani con Galiano Sindaco
- Partito Democratico Galiano Sindaco
- Popolari con Galiano
- Alleanza Verdi Sinistra
- Italia Viva
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere