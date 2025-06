Il Comune di Trani cerca un nuovo gestore per i locali sottostanti il Fortino di Sant'Antonio: bando per la concessione dello spazio Bar/Ristoro

Bando di Gara locali sottostanti il Fortino a Trani Bando di Gara locali sottostanti il Fortino a Trani

Il Comune di Trani ha lanciato un bando di gara per assegnare in concessione d'uso l'unità immobiliare situata in Via Tiepolo, proprio sotto il suggestivo camminamento delle torri del "Fortino e Chiesa di Sant'Antonio". Questo spazio di 160 mq, già tutelato dal 1982, è destinato a ospitare un'attività di bar/ristoro. La concessione avrà una durata di sei anni, con la possibilità di un solo rinnovo per un periodo identico. Il canone di concessione mensile posto a base di gara è di € 3.866,67, e l'assegnazione avverrà tramite il criterio del massimo rialzo. L'immobile è attualmente occupato dal precedente concessionario. La destinazione d'uso in atto è di tipo commerciale, in quanto adibito dal concessionario uscente ad attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande.Per partecipare alla gara, i soggetti interessati, sia in forma singola che associata, dovranno dimostrare specifici requisiti di idoneità professionale, ovvero l'iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività di somministrazione di alimenti e bevande. Sono richiesti anche requisiti di capacità economica e finanziaria, con un fatturato globale di almeno € 150.000,00 nel miglior anno del triennio precedente. Infine, è necessaria una comprovata capacità tecnico-professionale nello svolgimento di attività simili negli ultimi tre anni.La documentazione per partecipare, inclusi i modelli per la domanda e l'offerta economica, è disponibile nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web del Comune di Trani. Le offerte, corredate da una cauzione provvisoria di € 928,00, dovranno essere presentate in un plico cartaceo sigillato presso l'ufficio protocollo del Comune di Trani. La data ultima per l'invio delle offerte sarà indicata nel bando completo, ma l'offerta vincolerà il proponente per 240 giorni dalla scadenza. Il bando sottolinea che qualsiasi intervento sull'immobile dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Soprintendenza, garantendo così la conservazione e la valorizzazione del bene storico.È possibile richiedere chiarimenti scritti esclusivamente all'indirizzo PEC: protocollo@cert.comune.trani.bt.it entro la data e l'ora che saranno specificate nel bando definitivo. Le risposte verranno pubblicate in forma anonima sulla stessa sezione del sito comunale. Si specifica che non è necessario effettuare un sopralluogo, in quanto la documentazione tecnica allegata è ritenuta sufficiente. Il Responsabile del Procedimento è l'ing. Luigi Puzziferri, dirigente della III Area LL.PP., Manutenzioni e Impianti Tecnologici (email: luigi.puzziferri@comune.trani.bt.it).