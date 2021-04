Trani, uomo trovato morto nella sua abitazione

Nella tarda mattinata di oggi è stato trovato morto nella sua abitazione in via Maraldo da Trani un uomo di circa 60 anni.A rinvenire il corpo ormai senza vita sono stati alcuni parenti i quali non riuscendosi a mettere in contatto con lui e recatisi sul posto per verificarne le condizioni, l'hanno trovato ormai senza vita. Allertati subito i soccorsi è intervenuto immediatamente il 118 che non ha potuto far altro che constatarne il decesso.Sul posto intervenuta anche una pattuglia della Polizia di Stato.