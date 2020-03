Trend gioco online in Italia nel 2019 e 2020

La situazione fino al 2019

I numeri del trend nel 2020

Lache il nostro paese sta vivendo è assolutamente, ma non isolata: quella diè ormai diventata una pandemia, e la quasi totalità dei paesi nel mondo si sta adeguando al regime di combattimento o prevenzione al nuovo virus. Si tratta di una situazione che causa, in particolare: sono pochissimi infatti i settori che possono dirsi non colpiti da questo scenario drammatico.Tra questi, vi è sicuramente tutto ilcon le sue innumerevoli declinazioni: chiaro è che con l'obbligo di restare a casa, la popolazione ha fatto registrare. Ma a ben vedere, quello dell'online è un settore che presentava già una crescita nettissima negli ultimi anni: in particolare per quanto riguarda. Andiamo a vedere i dati.Numeri e statistiche relative agli anni passati ci raccontano di una società, quella italiana, in cui i giochi e le scommesse online erano. Per quale motivo le piattaforme virtuali (che devono sempre essere legali e protette, come Slotmachineaams.it ) stavano raccogliendo un consenso così massiccio già da prima dell'attuale situazione? Perché offronoIl gioco virtuale porta infatti con sé benefici che il corrispettivo fisico, anche se certamente più antico e radicato, non può garantire: laper esempio, con conseguente possibilità di giocare quel che si vuole in qualsiasi momento della giornata. Ma anche il, che comporta quindi una: tramite i nostri dispositivi tecnologici possiamo giocare davvero ovunque, senza doverci recare nei luoghi reali.Una serie di vantaggi che la popolazione italiana sembra ad oggi aver ben compreso ed apprezzato, come dimostrano i numeri:per quanto riguarda il gaming online, che mai prima aveva raggiunto un pubblico così vasto. La crescitaè stata netta, con unche si è concentrato però soprattutto nei mesi di: rispettivamenterispetto all'anno precedente. Nel complesso, nel 2019 laper il gaming online è ammontata adNumeri che attirano ovviamente l'attenzione, perché mai così elevati e consistenti nella storia. E considerando: si tratta chiaramente di un processo graduale, cominciato anni fa e che adesso sta vivendo la sua fase di svolta definitiva. Sicuramente la situazione attuale, con il confinamento forzato in casa, ha un risvolto fortemente positivo sull'economia della porzione online.Al momento i guadagni del gaming collettivo sono ancora legati per i due terzi al settore fisico, concreto, ma il panorama all'orizzonte sembra destinato a mutare. Gli italiani si stanno abituando infatti con molta rapidità a questa nuova possibilità, edparlano di un cambiamento che sarà completato nel giro di qualche anno: si calcolaci saranno più utenti online di sempre e che questo settorein quell'annoPer il momento, anche questo inizio di 2020 è andato ad incanalarsi nel solco degli anni precedenti, con numeri in costante aumento: la crescita è stata continua ma, essendo l'annata cominciata da pochi mesi e soprattutto considerando la situazione straordinaria nella quale ci stiamo trovando. Per un quadro più preciso e affidabile della situazione, bisognerà attendere la fine del 2020.