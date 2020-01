Truffa degli impianti fotovoltaici, il processo si conclude con sei condanne

Si conclude con sei condanne nonostante le richieste di assoluzione della Procura, il cosiddetto processo sul fotovoltaico che nel 2012 sfociò anche in manette e sequestri. Il Tribunale collegiale di Trani ha condannato a due anni e 6 mesi di reclusione, per l'accusa di truffa continuata ed aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche l'ingegner Giuseppe Affatato, ex dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Trani e l'imprenditore lucano, ma residente in Germania, Antonio Nunziata.Condannati per lo stesso reato, nonché per associazione per delinquere, l'imprenditore molisano Manuel Taddei e i progettisti Vincenzo Di Gennaro e Marco Di Martino; i tre sono stati condannati a due anni e dieci mesi. I cinque sono stati condannati in solido ad una previsionale di 20mila euro in favore del Comune di Trani e di 50mila euro in favore della società per azioni Gse.La sesta condanna è a caricato della srl unipersonale Radiazione, quale persona giuridica, per 400mila euro. Incidenza ha avuto la prescrizione sia a favore delle cinque persone condannate per altri reati, sia per gli altri nove imputati per cui è stato dichiarato non doversi procedere: Tommaso Cormio, Emanuele Sassi, Raffaele Landini, Paola Friggione, Felice Nicola Covelli, Savino De Toma, in passato presidente dell'Amet, Mario Claudio Forese, Luigi D'ambrosio e Raffaele Labarile.