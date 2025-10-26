Adriatica Trani
Adriatica Trani
Volley

Adriatica Trani: due ore di battaglia a Corato, ma la vittoria va ai padroni di casa (3-1)

"È una sconfitta che lascia rammarico, ma anche la consapevolezza di poter crescere ancora molto"

Trani - domenica 26 ottobre 2025 12.01 Comunicato Stampa
Una gara lunga, intensa e ricca di emozioni quella disputata dai ragazzi dell'Adriatica Trani – Serie D maschile, che si arrendono alla Polis Volley Corato dopo oltre due ore di gioco combattuto. Al termine di una sfida equilibrata e ricca di ribaltamenti, i padroni di casa si impongono con il punteggio di 3-1.

Parziali: 21-25, 25-23, 25-11, 25-14

L'Adriatica parte con il piede giusto, affrontando il primo set con lucidità e determinazione: gioco ordinato, difesa solida e attacco efficace portano al meritato vantaggio per 21-25.

Nel secondo parziale i tranesi mantengono un ritmo costante e un margine di tre punti fino alla fase centrale del set, ma alcuni errori in attacco e difesa permettono a Corato di rientrare e ribaltare il punteggio sul 25-23.

Dal terzo set in poi, la formazione tranese mostra segni di nervosismo e perde lucidità, concedendo troppi errori gratuiti sia a muro che in fase offensiva. Corato approfitta del momento e domina la terza frazione 25-11.

Nel quarto set l'Adriatica prova a reagire, trovando un piccolo spiraglio di ripresa fino al 17-13, ma la maggiore concretezza dei padroni di casa chiude definitivamente l'incontro sul 25-14.

«Sapevamo che sarebbe stata una gara impegnativa – commenta lo staff tecnico – abbiamo iniziato con il giusto atteggiamento, ma nei momenti decisivi non siamo riusciti a mantenere la calma. È una sconfitta che lascia rammarico, ma anche la consapevolezza di poter crescere ancora molto. Serve più continuità e gestione nei momenti di difficoltà, ma la squadra ha dimostrato grande carattere e spirito di gruppo.»

Nonostante il risultato, l'Adriatica conferma il proprio valore e la solidità del progetto tecnico, consapevole che ogni gara rappresenta un passaggio importante nel percorso di consolidamento della stagione.

Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 1° novembre, quando l'Adriatica Trani tornerà tra le mura di casa del Tensostatico "Ferrante" per affrontare il Noha Volley & Sport, in cerca di riscatto e di un pronto ritorno alla vittoria.
