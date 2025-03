Francesca Melillo è record regionale nello stile libero con l'argento ai Criteria di Riccione

Powered by

Ai Criteria Nazionali Giovanili di Riccione, in corso in questi giorni, una straordinaria Francesca Melillo continua a scrivere pagine di storia del nuoto pugliese e a regalare a Trani enormi soddisfazioni: con il suo argento nei 1.500 stile libero e con il tempo di 16.33.04, la giovane tranese ha stabilito il nuovo record regionale assoluto pugliese che resisteva dal 2011, quando fu Isabella Sinisi a Corato a chiudere la gara con 16.44.60. Ottimi risultati stanno ottenendo anche le altre atlete in gara con la Netium di Giovinazzo