La Vigor Trani si sbarazza dell'Orta Nova, perentorio 4-1 nello scontro salvezza a San Pio

: Ndiaye, Scardicchio, Martinelli, Sisto, Bartoli, Stella, Liberio, Dentico, Moussa, Mazzilli, Lieggi All. Sisto: Capossele, Manna, Lombardi, Russo, Monopoli, Curci, Hernandez Perez, Prudente, Pugliese, Pozzozengaro, Prieto All. Carbone: Pinto di Foggia: 27'pt rig. Mazzilli, 40'pt Pugliese, 45'pt Dentico, 46'st Rizzo, 49'st RiccoPoderosa affermazione "interna" della Vigor che sul sintetico del "San Pio" di Enziteto (sede ormai designata per le gare casalinghe della compagine biancazzurra) si sbarazza con un perentorio 4-1 dell'Orta Nova. I padroni di casa devono temporaneamente fare a meno, esclusivamente in via precauzionale, di un tesserato che nei prossimi giorni sarà sottoposto ai controlli riguardanti l'attuale emergenza sanitaria.Il punteggio si sblocca al 27' grazie ad un calcio di rigore abilmente guadagnato da Moussa, sgattaiolato sulla sinistra, e trasformato da Mazzilli che spiazza l'ex barlettano Capossele. Al 40' i foggiani pareggiano con un colpo di testa di Pugliese che sfrutta un preciso cross dalla sinistra cogliendo di sorpresa la retroguardia tranese, tuttavia i ragazzi di Sisto non demordono ed inseriscono la freccia al 45' mediante una prodezza balistica del 18enne Dentico che dalla trequarti scaraventa un sinistro chirurgico all'angolino basso alla sinistra del portiere ortese.Nella ripresa il Trani amministra il risultato arrotondandolo nei minuti di recupero: al 46' è Rizzo (giunto dal Mola una settimana fa) a siglare il tris depositando nel sacco la respinta di Capossele al termine di una perfetta ripartenza mentre al 49' tocca a Ricco sancire il definitivo poker coronando un'ottima azione personale. I biancazzurri si aggiudicano il delicato scontro in chiave permanenza raggiungondo quota 4 in graduatoria in compagnia di Audace Barletta, San Marco ed Ostuni. Domenica prossima la Vigor osserverà il proprio turno di riposo per cui ritornerà in campo il primo novembre in trasferta a Stornara contro la matricola Real Siti.Mister Angelo Sisto commenta così l'esito della sfida: