Il Trani si sbarazza del giovane Martina: Stancarone e doppio Negro firmano lo 0-3

Trani impegnato nel posticipo del 20° turno di campionato contro il Martina: sul terreno del "Tursi" i ragazzi di Sisto affrontano una compagine infarcita di giovanissimi (Anglani e Fumarola gli esperti) in attesa degli imminenti sviluppi societari. Gli adriatici devono fare a meno di Picci, Mazzilli, Moussa e Ciciriello.Pioggia e vento sferzano l'impianto della cittadina tarantina. In avvio di primo tempo Stella coglie il palo, successivamente i padroni di casa insidiano la porta della Vigor con un colpo di testa di Labellarte a fil di palo. Stancarone calcia da pochi passi ma Lizzano è abile a sventare la minaccia mentre un tiro a giro di Negro lambisce l'incrocio.Al 3' della ripresa Stancarone si rende protagonista di un'ubriacante azione personale conclusa dal lob vincente che batte il portiere in uscita: 0-1. Al 7' raddoppio tranese siglato da Negro grazie ad un diagonale chirurgico che si insacca fra il tripudio dei tifosi ospiti assiepati in tribuna laterale. Dentamaro accarezza il montante dal limite, al 33' invece Negro triplica con un fendente imparabile.Prestazione lodevole dei giovani martinesi, il Trani mantiene il passo delle battistrada.